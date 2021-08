Dieses Hörspiel steht für 18 Monate zum Download bereit.

Tom und seine schwangere Freundin Sophie haben es endlich in eine Altbauwohnung im aufstrebenden Viertel der Stadt geschafft, mit angesagtem Café vor der Tür.

Doch die Kartons sind noch nicht mal alle ausgepackt, da sieht der zukünftige Vater sich schon gezwungen, seine Positionen zu Gentrifizierung, urbanen Lebensentwürfen und seiner eigenen Beziehung zu überprüfen:

Wie will ich leben? Was ist eigentlich aus meinen Idealen geworden? Und dann gibt es ja auch noch den gut besuchten Späti der Alteingesessenen ...

Tino Kühn, 1988 geboren in Frankfurt an der Oder, studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Nach seinem Abschluss 2013 wurde er festes Ensemblemitglied am Landestheater Rudolstadt. Seit 2017 lebt er als freier Schauspieler, Autor und Musiker (u.a. häufiger für die Performance-Gruppe FUX) in Leipzig. Sein Debüt als Autor, Sprecher und Regisseur hatte er in dem Hörspiel "Witzig! von Kühn/Rößler/Weishaupt (Deutschlandfunk Kultur 2021).

Mit: Bastian Reiber, Julischka Eichel, Aljoscha Stadelmann, Torsten Flassig, Marta Kizyma, Patrycia Ziolkowska, Alexej Boris, Susanne Heydenreich, Gábor Biedermann, Christiane Rossbach, Ulrich Lampen und Sandra Pasic

Punkrocksong: Tino Kühn & Nils Michael Weishaupt

Regie: Ulrich Lampen

Produktion: SWR 2021 - Ursendung