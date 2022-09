Kein Koks für niemand

Der Ex-Kommissär Hunkeler hat etwas erlebt, das ihn nicht mehr loslässt. Als er nach einer Operation im Spital lag, hat er gesehen, wie eine Krankenschwester seinem krebskranken Zimmernachbarn eine Spritze gegeben hat. Das ist mitten in der Nacht passiert, und der Hunkeler war voll mit Tabletten. Drum ist er sich nicht sicher. Sicher ist nur, dass der Patient am Morgen tot war. Und der Tote ist ein Banker, der ehemalige Direktor der Basler Volkssparkasse. Nach der Trauerfeier gab´s einen Angriff auf einen Basler Regierungsrat. Ist das nur Zufall? Und geht es den Hunkeler überhaupt was an? | Mit: Ueli Jäggi, Charlotte | Schwab, Hanspeter Müller-Drossaart, Peter Kner u. a. | Musik: Martin Bezzola | Hörspielbearbeitung: Helmut Peschina | Regie: Reto Ott | Produktion: SRF/SWR 2016 mehr...