Kein Haus aus Sand

Hörstück von Anja Kampmann

Komposition: Frank Berendt

Regie: Ulrich Lampen

(Produktion: SWR 2022 in Kooperation mit Arbeit an Europa e. V. - Ursendung)

Die Gruppe "Arbeit an Europa" (https://arbeitaneuropa.com) hat das "European Archive of Voices" ins Leben gerufen. In über 50 Interviews mit Zeitgenossen aus vielen Nationen und Regionen des Kontinents geht es um das zentrale Thema: Was war Europa, was ist es, was könnte es werden. Die Poetin und Romanautorin Anja Kampmann entwirft in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Frank Berendt eine "fremdsprachliche" Collage aus den Dokumenten. Es geht hier nicht um politische Botschaften, den einen verbürgten oder behaupteten Sinn, sondern um den Glanz humaner Binnenerzählungen in klangpoetischer Zuspitzung.