Mitglied der Jury des Karl-Sczuka-Preises von 2003-2012 und 2014-2019.

Autor

Marcel Beyer SWR Peter A. Schmidt

Geboren 1965 in Tailfingen/Württemberg. Studium der Germanistik, der Anglistik und der Allgemeinen Literaturwissenschaft in Siegen. Lebt und arbeitet als Schriftsteller in Dresden. Wurde bekannt durch seine Romane "Das Menschenfleisch" (1991), "Flughunde" (1995), "Spione" (2000) und Kaltenburg (2008) sowie seine Lyrikbände, u.a. "Falsches Futter" (1997), "Erdkunde" (2002), Graphit (2014). Außerdem Arbeiten zur Tradition experimenteller Literatur (z.B. Werkauswahl des Expressionisten Rudolf Blümner, 1993), Übersetzung des Gedichtbands "Feineinstellungen" von Michael Hofmann und journalistische Beiträge zu Literatur und Musik (u.a. Spex, Riddim), Herausgeber der Gesammelten Gedichte von Friederike Mayröcker (2004), gemeinsam mit Christian Döring Herausgeber der Gesammelten Gedichte von Thomas Kling (2006). Gastdozenturen, Vortragsreisen und Writer in Residence (u.a. London, New York, Kobe).

Ausgezeichnet mit mehreren Preisen, u.a. Johannes-Bobrowski-Medaille zum Berliner Literaturpreis (1996), Uwe-Johnson-Preis (1997), Heinrich-Böll-Preis (2001), Erich Fried-Preis (2006), Joseph-Breitenbach-Preis (2008), Georg-Büchner-Preis (2016).