Jurymitglied des Karl-Sczuka-Preises von 1977 bis 1998, sowie 2009. Vorsitzender der Jury 1999 bis 2007

Prof. em. für Literaturwissenschaft

Klaus Ramm, Juryvorsitzender SWR Keine Angabe -

Geboren 1939 in Hamburg-Altona, studierte Germanistik, Philosophie und Psychologie, promovierte über Kafka. Anschließend Arbeit in Verlagen, bei Hörfunk und Fernsehen und an der Universität. Bis 2003 Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Bielefeld, lebt seitdem in Hamburg.

Mitbegründer des Bielefelder Colloquiums Neue Poesie, Gründungsmitglied der Freien Akademie der Künste Leipzig und seit 1977 Jurymitglied des Karl-Sczuka-Preises, seit 1999 Juryvorsitzender. In seiner Eigenschaft als Verleger wurde Ramm 1985 mit dem ZEIT-Preis für kleine Verlage ausgezeichnet.

Zahlreiche Rundfunksendungen, Fernsehbeiträge und Veröffentlichungen zum Hörspiel, zur Literatur des 20. Jahrhunderts und zum Buchmarkt. Mitherausgeber der Buchreihe Frühe Texte der Moderne.