Grundlage dieses Hörspiels ist ein Interview, das Marco Blaauw mit seinem Vater (geb. 1928) geführt hat. In diesem Interview ging es um die großen Fragen: um Leben und Tod. Die Antworten des Vaters kristallisierten sich als Zeitporträt einer Generation heraus, deren Erfahrungen und Prägungen ein langes 20. Jahrhundert in seinen geschichtlichen Ereignissen und Verwerfungen überspannen. Geboren in den Jahren der Weltwirtschaftskrise von 1929/30, erlebte Blaauws Vater Armut, Krieg, den starken Einfluss der Religion, den wirtschaftlichen Wiederaufbau, Neujustierungen und abrupte Änderungen der Ethik, Kapitalismus und Überfluss der Nachkriegszeit, die Globalisierung, den Siegeszug neuer Technologien und schließlich die sogenannten sozialen Medien. Direkt nach seiner Geburt war der Vater zu seinen Großeltern gekommen und wurde von diesen aufgezogen. Als dies nicht weiter möglich war, brachten sie ihn in ein Kloster in den Niederlanden. Im Alter von siebzehn Jahren erlernte er in einer Familienschreinerei in jenem Dorf, in dem später sein Sohn Marco Blaauw das Licht der Welt erblicken würde, das Zimmermannshandwerk und wurde schließlich Leichenbestatter.

In den O-Tönen spricht Blaauws Vater über den Tod als engen Freund. Seine Beziehung zu ihm ist natürlich und warm. Die Geschichten in »Engel der Erinnerung« werden chronologisch erzählt, von seinen frühesten Erinnerungen um 1933 bis heute.

Die Sprache in diesem Hörspiel ist ein niederländischer Dialekt, der seine Wurzeln im Plattdeutschen hat. Marco Blaauw will mit »Engel der Erinnerung« Klänge und Wortschätze, die allmählich verblassen, konservieren. Improvisationen, Sound-Processing und Soundscapes stellen dabei das musikalische Gerüst dar.

Regie und Komposition: Marco Blaauw

Produktion: SWR, ZKM Institut für Musik und Akustik 2016