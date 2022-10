Jury-Mitglied seit 2019.

Kuratorin, Autorin und Dozentin

Die Musik- und Literaturwissenschaftlerin Julia Cloot war nach ihrer Promotion 1999 in Berlin zunächst Chefdramaturgin am Theater Görlitz, anschließend Stiftungsreferentin in Hannover. Von 2005-2013 leitete die Kuratorin, Autorin und Dozentin das Institut für zeitgenössische Musik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main, von 2006-2013 war sie für das Off-Programm der Donaueschinger Musiktage verantwortlich. Seit 2011 ist sie Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Neue Musik, seit 2016 Vorstandsmitglied im Musikfonds des Bundes. Seit Oktober 2013 ist sie als Kuratorin und stellvertretende Geschäftsführerin beim Kulturfonds Frankfurt RheinMain tätig. Publikationen, Vorträge und Seminare über (Kunst-)Ästhetik und -Poetik um 1800, Oper/Neues Musiktheater, Libretto, Lied, Musik und andere Künste, Konzertformate, Performance, Neue Musik und ihre Institutionsgeschichte.