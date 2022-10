Vorsitzender der Jury in den Jahren 1980, 1981, 1983, 2008. Mitglied der Jury 1985-2007.

Opern-Regisseur

Die Karl-Sczuka-Preis-Jury 2008: v.l.n.r. Hans Burkhard Schlichting, Frank Halbig, Christina Weiss, Johann-Georg Schaarschmidt, Frank Kaspar, Monika Lichtenfeld, Marcel Beyer. SWR

Geboren 1932 in Hamburg. Kapellmeister-Studium in Freiburg und Darmstadt. Zwischen 1960-70 Regieassistent und Spielleiter am Staatstheater Darmstadt, an der Deutschen Oper Berlin, sowie bei den Bayreuther und Salzburger Festspielen.

1970-74 Professur im Fach Dramatischer Unterricht an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst, Hamburg. 1974-96 Leiter der Opernschule an der Staatlichen Hochschule für Musik, Freiburg. 1980-96 Rektor der Musikhochschule, Freiburg.

Zahlreiche Opern-Regiearbeiten, u.a. in Freiburg, Basel, Berlin und Tokyo. 1980 bis 2008 als Vorsitzender und Mitglied der Jury des Karl-Sczuka-Preises tätig.