Iris Drögekamp

Leitung des Karl-Szuka-Preis Sekretariats seit 2021.

Geboren 1967 in Hagen/Westfalen, studierte in Hamburg und lebt als Funkregisseurin in Baden-Baden. Seit 2007 nimmt sie außerdem Lehraufträge für Hörspiel bzw. Digitalmedien und Klang wahr an der HfG Karlsruhe, der Hochschule Darmstadt, der Hochschule der Medien Stuttgart, der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und an der Muthesius Kunsthochschule Kiel.

Für ihre zahlreichen Radioproduktionen wurde sie mehrfach ausgezeichnet: Deutscher Hörbuchpreis (2006), Zonser Hörspielpreis (2007), RIAS-Radiopreis (2008), Europäischer CIVIS Radiopreis und Deutsch-französischer Journalistenpreis (2012), Karl-Sczuka-Preis (2013).