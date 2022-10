Sekretär des Karl-Sczuka-Preises von 1999 bis 2014

Hans Burkhard Schlichting SWR

Hans Burkhard Schlichting wurde 1949 in Lage/Lippe geboren, studierte in Bonn und Frankfurt/Main Germanistik, Geschichte, Kunstgeschichte und Philosophie, arbeitete nach dem Staatsexamen (1974/76) an Forschungsprojekten, war freier Rundfunkautor und Dramaturg im Suhrkamp Theaterverlag. 1981-2010 Chefdramaturg des Hörspiels im SWF bzw. SWR, seit 1999 außerdem Sekretär des Karl-Sczuka-Preises und Mitglied der Ars Acustica-Gruppe der Europäischen Rundfunkunion (EBU) in Genf, 2004-2008 als ARD-Vertreter. 2002-2004 Lehrbeauftragter für radiophone Medienkunst an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Seit 2001 Beiratsvorsitzender der Hugo-Ball-Gesellschaft und Mitherausgeber der Werkausgabe von Hugo Ball. Seit 2008 gewähltes Mitglied der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Zahlreiche Vorträge, Rundfunksendungen, Essays und Forschungsbeiträge über moderne Literatur, Hörspiel und Medienkunst.

Bucheditionen: Die Phantasien des Grandville (1976), Hugo Ball: Der Künstler und die Zeitkrankheit. Ausgewählte Schriften (1984/1988), Akustische Spielformen (2000/2005), Hugo Ball: Michael Bakunin. Ein Brevier (2010).