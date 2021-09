Take 10

In Graingers Haus erstellte Aufnahme von Percy und Ella Grainger mit Freunden, die das Reed Tone Tool testeten und reparierten.Percy: »Der letzte Teil macht Schwierigkeiten wegen dem Ding da, aber eigentlich funktioniert’s ja. Lass mich mal an den Blasebalg, wenn du nichts dagegen hast.«Ella: »Ich kann das schon.«Percy: »Nein, kannst du nicht.«Ella: »Aber ja doch.«Freund: »Das Stück haben Sie doch schon zusammen mit Mrs. Grainger gesungen, oder?«[unverständliche Passage]Freund: »Fertig allerseits?«Percy: »Na denn, los geht’s« (spielt kurz)Ella: »Ich glaub, mit dem Ding da gibt’s ein kleines Problem, es wackelt.«Freund: »Da muß man tüchtig treten, wie?«Ella: »Allerdings!«Percy: »Ja, normalerweise gehst du mit deinem ganzen Körpergewicht drauf, aber diesmal nicht. Oder, Liebling, was meinst du?«Ella: »Es wackelt.«Freund: »Ist jetzt aber gut befestigt.«Percy: »Dann wird’s ja wohl wieder funktionieren.«