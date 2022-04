James Joyce: Ulysses (8 – 12/18)

Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman in 18 Teilen

Aus dem Englischen von Hans Wollschläger

Teil8: Laistrygonen

Teil9: Skyla und Charybdis

Teil10: Irrfelsen

Teil11: Sirenen

Teil12: Kyklop

Mit Manfred Zapatka, Dietmar Bär, Jens Harzer, Sepp Bierbichler, Thomas Thieme, Corinna Harfouch, Rufus Beck, Bibiana Beglau, Margit Bendokat u. a.

Bearbeitung, Musik und Regie: Klaus Buhlert

(Produktion: SWR/DLF 2012)

Vor 100 Jahren erschien der Roman "Ulysses" von James Joyce. Aus diesem Anlass wiederholt SWR2 seine vielfach gerühmte Hörspielfassung des "Ulysses" in 18 Teilen. In Anlehnung an die Odyssee des Homer wird der Tagesablauf des 16.06.1904 in Dublin multiperspektivisch über 18 Kapitel aufgefächert.

Teil8:12 Uhr. Leopold Bloom im Reich der fleischfressenden Laistrygonen

Teil9:14 Uhr. Stephen Daedalus zwischen Skylla und Charbydis

Teil10:15 Uhr. Die Dubliner im Labyrinth der Irrfelsen

Teil11:16 Uhr. Bloom widersteht dem Gesang der Sirenen

Teil12:17 Uhr. Bloom entkommt knapp in einer Bar antisemitischen Bürgern wie einst Odysseus dem Kyklopen Polyphem