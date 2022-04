James Joyce: Ulysses (2 – 7/18)

Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman in 18 Teilen

Aus dem Englischen von Hans Wollschläger

Teil 2: Nestor

Teil 3: Proteus

Teil 4: Kalypso

Teil 5: Lotophagen

Teil 6: Hades

Teil 7: Aiolos

Mit Manfred Zapatka, Jens Harzer, Dietmar Bär, Corinna Harfouch, Jürgen Holtz, Birgit Minichmayr, Milan Peschel, Thomas Thieme u. a.

Bearbeitung, Musik und Regie: Klaus Buhlert

(Produktion: SWR/DLF 2012)

Vor 100 Jahren erschien der Roman „Ulysses“ von James Joyce, das Meisterwerk modernen Erzählens. Aus diesem Anlass wiederholt SWR2 seine vielfach gerühmte Hörspielfassung des „Ulysses“ in 18 Teilen. In Anlehnung an die Odyssee des Homer wird der Tagesablauf des 16.06.1904 in Dublin multiperspektivisch über 18 Kapitel aufgefächert.

Teil 2:10 Uhr. Der junge Dichter Stephen Daedalus begegnet dem Schuldirektor Mr Deasy - wie einst Telemachos Nestor.

Teil 3:11 Uhr. Am Strand mäandern Stephens Gedanken wie die Gestalten des Meergottes Proteus.

Teil 4:8 Uhr. Der Tag beginnt bei Leopold Bloom, einem 40-jähriger Anzeigenverkäufer ungarisch-jüdischer Herkunft, und seiner Frau „Molly“.

Teil 5:10 Uhr. Bloom erscheinen die Straßen Dublins wie das Land der Drogen verabreichenden Lotophagen.

Teil 6:11 Uhr. Bloom betritt bei einer Beerdigung den Hades.

Teil 7:12 Uhr. Wie der Windgott Aiolus Odysseus, so schicken Dubliner Zeitungsbüros Bloom und Daedalus in verschiedene Richtungen durch die Straßen der Stadt.