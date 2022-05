James Joyce: Ulysses (18/18)

Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman in 18 Teilen

Aus dem Englischen von Hans Wollschläger

Teil 18: Penelope

Mit Birgit Minichmayr als Marion "Molly" Bloom

Bearbeitung, Musik und Regie: Klaus Buhlert

(Produktion: SWR/DLF 2012)

Vor 100 Jahren erschien der Roman "Ulysses" von James Joyce. Aus diesem Anlass wiederholt SWR2 seit Mai seine vielfach gerühmte Hörspielfassung des "Ulysses". In Anlehnung an die Odyssee des Homer wird hier das Leben in Dublin aufgefächert. Es ist der 16.06.1904; und seit 1954 wird dieser Tag in aller Welt als "Bloomsday" gefeiert. Der letzte, vielfach als obszön angesehenen 18. Teil ist allein dem Gedankenstrom von Molly Bloom vorbehalten, der untreuen Ehefrau des jüdischen Anzeigenverkäufers Leopold Bloom. Tief in der Nacht kehrt er zu ihr zurück wie einst Odysseus zu Penelope.