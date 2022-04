James Joyce: Ulysses (1/18)

Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman in 18 Teilen

Aus dem Englischen von Hans Wollschläger

Teil 1: Telemachos

Mit Manfred Zapatka, Werner Wölbern, Jens Harzer, Margit Bendokat u. a.

Bearbeitung, Musik und Regie: Klaus Buhlert

(Produktion: SWR/DLF 2012)

Vor 100 Jahren ist der "Ulysses" von James Joyce erschienen. SWR2 wiederholt aus diesem Anlass seine vielfach gerühmte gut 23-stündige Hörspielfassung in 18 Teilen. Das Meisterwerk der klassischen Moderne läutet eine Zeitenwende in der Romanliteratur ein: In 18 Kapiteln wird aus verschiedenen Perspektiven und über zahlreiche Stilregister ein Tag in Dublin erzählt. Das erste Kapitel beginnt um acht Uhr morgens und stellt einen der Protagonisten des Romans vor, den jungen, aus Paris zurückgekehrten Dichter und Gelehrten Stephen Daedalus. Gleich Telemachos, der zu Beginn von Homers "Odyssee" sich auf die Suche nach seinem Vater macht, begibt sich Stephen auf den Weg durch Dublin, um zu entscheiden, wie er künftig leben will.

