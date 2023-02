Interstitial Spaces

Hörstück von Martin Brandlmayr

Komposition und Realisation: der Autor

(Produktion: SWR 2023)

Martin Brandlmayr geht auf Spurensuche im "Noch nicht" oder "Nicht mehr", den Rändern der Musik, in Zeiträumen zwischen den "eigentlichen" Ereignissen: Die klingende Vielheit eines Orchesters, das sich einstimmt, eine Bahnhofshalle, in der die Klänge von hunderten Menschen und Gerätschaften vibrieren; können wir in dieser Vielheit einzelne akustische Ereignisse heraushören, die unser Interesse wecken, die uns auf eine Fährte führen? Das scheinbar Nebensächliche rückt hier in den Vordergrund. Räume zwischen Anwesenheit und Abwesenheit werden akustisch erkundet und es wird in die scheinbare Stille hineingeleuchtet.