Die wechselvolle Geschichte einer vier Generationen umfassenden Familie in der DDR, erzählt über Nachkriegsjahre und Wende bis in die heutige Zeit.

"Leonhard Koppelmann ist es gelungen, das enorme erzählerische Panorama Eugen Ruges mit dessen Witz und Charme mit großer Meisterschaft zu bündeln und für den Hörer zu fokussieren. Selten haben Hörspielbearbeitungen gegenüber der Romanvorlage Vorzüge.

In der vorliegenden Realisation haben die Produzenten allerdings sehr sorgsam auf die Auswahl der Stimmen und der Stimmungen, die sie wiedergeben, geachtet." (Christian Hörburger, Funkkorrespondenz)

Eugen Ruge, geboren 1954 in Sosswa am Ural. Als er zwei Jahre alt war, zog die Familie wieder in die DDR. Er studierte an der Berliner Humboldt-Universität Mathematik und war danach unter anderem am Institut für Physik der Erde tätig. Seit Mitte der 1980-er Drehbücher, Theaterstücke, Übersetzungen mehrerer Tschechow-Stücke sowie zahlreiche Hörspiele. 1988 verließ Eugen Ruge die DDR. Er lebt heute in Berlin und auf Rügen. Sein Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ wurde mit dem Alfred-Döblin-Preis, dem Aspekte-Literaturpreis und mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.

Mit: Dieter Mann, Devid Striesow, Hans Teuscher, Eva-Maria Hagen, Irina Platon, Michael Schweighöfer u. v. a.

Bearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann

Komposition: Henrik Albrecht

Produktion: SWR 2012