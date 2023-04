In der Strafkolonie und Beschreibung eines Kampfes

Zwei Hörstücke nach Texten von Franz Kafka

In der Strafkolonie

Mit: Bruno Ganz, Wolfgang Stendar u. a.

Hörspielbearbeitung und Regie: Claude Pierre Salmony

(Produktion: SRF 1981)



anschließend ca. 23.50 Uhr

Beschreibung eines Kampfes

Mit: Torben Kessler, Stefan Roschy, Helmut Krauss, Lars Rudolph u. a.

(Produktion: SRF 2013)

Wo und wie bleibt angesichts des Leidens in und an der Welt, von der auch erotischen Leidenschaften nicht ausgenommen sind, der Mensch noch ein Mensch? Ist er nicht ein Getriebener? Ist sein Los, in den Strafkolonien, die das Leben ihm anbietet, einen aussichtslosen Kampf zu führen? Absurdes Gelächter in paradoxen Situationen, selbst wenn Sie zum Tode führen, bleibt vielleicht dann das Kennzeichen freier Geister. Zwei Hörspiele nähern sich dem Erzählkosmos von Franz Kafka, dem großen deutschsprachigen Schriftsteller Prager Herkunft, der am 3. Juli 1883 geboren und am 24. Juni 1924 starb.