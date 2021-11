Imperium (1/2)

Nach dem gleichnamigen Roman von Christian Kracht

Mit: Axel Milberg, Jens Harzer, Robert Gallinowski, Peter Harting, Marc Hosemann u. v. a.

Musik: Pierre Oser

Hörspielbearbeitung und Regie: Walter Adler

(Produktion: hr/SWR 2021 - Ursendung)

Imperium bezeichnet im antiken Rom zunächst die Amtsgewalt eines Beamten, später den römischen Herrschaftsbereich (Imperium Romanum), davon abgeleitet weitere Groß- und Weltreiche.

Krachts Imperium ist eine ironisch gebrochene Südseeballade, in bewusster Anlehnung an Joseph Conrad, Jack London und die Comicfigur Corto Maltese des Italieners Hugo Pratt. Krachts Protagonist ist aber eine reale Person. Der 27-jährige Nürnberger August Engelhardt (1875 - 1919) macht sich 1902 per Schiff auf, um in der deutschen Kolonie Papua-Neuguinea auf der Insel Kabakon eine Art religiöse Gemeinschaft zu gründen.

(Teil 2, Sonntag, 26. Dezember 2021, 18.20 Uhr)