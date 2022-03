Im Dunkeln

Von Madeleine Giese

Musik: Stefan Scheib

Regie: Matthias Kapohl

Mit: André Jung, Brigitte Urhausen, Christian Redl u. a.

(Produktion: SR 2022)

Hauptkommissar Paquet ist in Kur geschickt worden, ins idyllische "Vitalressort König", an der Grenze zu Luxemburg. Während Paquet sich erholt, hält Kommissarin Gentner mit Polizeianwärter Waller in Saarlouis die Stellung. In Remich ist der Saarlouiser Immobilienmakler Casper ermordet worden. Ein grenzüberschreitender Fall, denn Remich liegt in Luxemburg, und damit ist auch Paquets befreundeter Kollege, Commissaire Théo Atou, mit zuständig. Gentner und Waller nehmen die Geschäfte des toten Maklers unter die Lupe: Schnell verdichten sich die Hinweise auf Geldwäsche und Verbindungen zur Mafia.