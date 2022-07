Hunkelers Geheimnis (4/4)

In einem Berliner Park wird am frühen Morgen eine Leiche gefunden, die Frau wurde erstochen. Eine Vermisstenanzeige gibt Aufschluss: Julia Tessenow war Mitglied einer Aussteiger-Kolonie im nördlichen Brandenburg. Was hat sie in die Stadt geführt? Ein Besuch beim Vater, von dem sie sich finanzielle Unterstützung erhoffte? Es lief nicht gut für Julia Tessenow. Eine neue Liebe hat sie bald wieder aufgegeben - um der Freiheit willen. Dass in Brandenburg Autokennzeichen auf Autobahnen automatisch erfasst und gespeichert werden dürfen, bringt Kommissar Christian Wonder auf die entscheidende Spur. | Mit: Felix Kramer, Margarita Breitkreiz, Aenne Schwarz, Sascha Geršak, Clemens Schick, Mina Tander, Wolfgang Michael u. v. a. | Musik: Tarwater | Regie: Kai Grehn | (Produktion: rbb 2022) mehr...