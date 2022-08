Hansjörg Schneider: Hunkelers Geheimnis (2/4)

Ein kleiner Ort an der tunesischen Küste. Der Aufenthalt eines amerikanischen Autors in einem Hotel zieht sich unfreiwillig in die Länge. Beim Warten geraten Leben und Wertvorstellungen ins Wanken. | Nach dem Roman von Patricia Highsmith | Aus dem amerikanischen Englisch von Anne Uhde

Mit: Gerd David, Fred C. Siebeck, Christian Brückner, Maren Kroymann, Djelloul Ben Khelifa und Elisabeth Wyrambe | Hörspielbearbeitung: Eberhard Klasse und Stefanie Hoster | Regie: Eberhard Klasse, Stefanie Hoster | (Produktion: SWF/HR 1986) mehr...