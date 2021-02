„1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ – unter diesem Titel findet in Köln ein großer Festakt statt. Doch der Stichtag sei ein willkürliches Datum, das die jüdische Kultur in eine zweifelhafte nationale Tradition stelle, findet SWR-Redakteur Gabor Paal. Vermutlich gab es schon wesentlich früher jüdisches Leben am Rhein und in Süddeutschland. mehr...