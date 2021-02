"Wir sehen unser Projekt durchaus mit einem aufklärerischen Ansatz", das hat die hauptverantwortliche Dramaturgin für das ARD-Dokumentarhörspiel, "Saal 101" zum NSU Prozess, Katarina Agathos heute in SWR2 gesagt. Bestimmte Punkte seien in der medialen Darstellung des Prozesses immer wieder behandelt worden. Dennoch gäbe es noch immer nur ziemlich wenige Menschen, die genau wüssten, wie bestimmte Details vor dem Oberlandesgericht München behandelt worden sind. Der Prozess selber habe sich sehr auf Beate Tschäpe konzentriert. "Die vier Mitangeklagten sind in der Berichterstattung hinten runter gefallen.", so Agathos. Um die Verhandlungen insgesamt für Hörer und Hörerinnen nachvollziehbar zu machen, hätte die Hörspieldramaturgie für das Projekt "Saal 101" die Prozess-Chronologie verlassen. In den halbstündigen Folgen, die heute und morgen abend in der ARD ausgestrahlt werden, werde entlang der Beweisaufnahme erzählt, was für die Urteilsfindung relevant war. Die beteiligten Schauspieler und Schauspielerinnen sprächen keine Rollen, sondern ihre Stimmen verkörperten die Berichterstatt*erinnen-Ebene. mehr...