Hörstück und WEB Installation von Christoph Korn

Nach dem Buch Hiob

Aus dem Althebräischen und Altgriechischen von Martin Luther

Mitarbeit Text: Claas Morgenroth

Mit: Caroline Junghanns als Hiob

Kamera und Ton: Mert Beken und Malte Robra

WEB Programmierung: Georg Jesdinsky, big7.net

Regie: Christoph Korn

(Produktion: SWR 2021, gefördert durch Kunststiftung NRW und City Artist Award 2020 - Ursendung)

Das SWR-Hörspiel als Produzent von Medienkunst: In Christoph Korns neuer Arbeit steht das Buch Hiob im Zentrum, wie es im jüdischen Tanach und im Alten Testament überliefert ist. Es erzählt, wie Gott Hiobs Glaubenstreue mit schwerem Leid immer wieder und immer härter prüft. Im Hörspiel spricht Hiob eine Frau; der Vorgang des Verstummens endet in einer lautpoetischen, wie musikalischen, jeglichen Sinns enthobenen Performance." Unter www.hiobs-verstummen.de ist zusätzlich ein 15-minütiger Film zu sehen, der innerhalb von 30 Tagen sich in "white noise" auflöst.