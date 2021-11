„Hiobs Verstummen“ ist ein 12-minütiger Film.

Unter der Web Adresse hiobs-verstummen.de ist der Film in einen Loop gelegt. Ab 19.11.2021, 15 Uhr wird er dort über 93 Tage hinweg automatisiert gelöscht, indem ihm sukzessiv -und aleatorisch gesteuert- weiße und stumme Bildflächen eingelegt werden.

So gerät Hiob Stück für Stück in seine eigene Verborgenheit. Er verstummt. Die pure Dauer des Films bleibt erhalten. Am Ende ist alles weiß und still.

Mehr zum Projekt und zur Sendung

Regie: Christoph Korn

Hiob: Caroline Junghanns

Redaktion und Dramaturgie: Manfred Hess

Mitarbeit (Libretto und Konzept): Claas Morgenroth

WEB Programmierung: Georg Jesdinsky, Big7.net

Video Realisation: Filmschere Düsseldorf

Produktion: Südwestrundfunk 2021, gefördert durch die Kunststiftung NRW und CityARTist 2020