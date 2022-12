Att fälla grova träd är förknippat med risker. Das Fällen hoher Bäume ist mit Risiken verbunden. The felling of tall trees entails danger. Das Fällen hoher Bäume ist mit Risiken verbunden. The felling of tall trees entails danger. The felling of tall trees entails danger. Att fälla grova träd är förknippat med risker. Att fälla grova träd är förknippat med risker. Att fälla grova träd är förknippat med risker. Das Fällen hoher Bäume ist mit Risiken verbunden. The felling of tall trees entails danger. Das Fällen hoher Bäume ist mit Risiken verbunden.

Komposition und Realisation: Hanna Hartman

Redaktion: Mats Lindström/ Erik Mikael Karlsson

Produktion: EMS/ Svenska Rikskonserter 2004

Uraufführung: Fylkingen Stockholm 8. 12. 2004

Ursendung: Sveriges Radio 8. 12. 2004

Dauer: 9 Minuten

"Att fälla grova träd är förknippat med risker" ist als Auftragswerk des Svenska Rikskonserter zum 40-jährigen Jubiläum des EMS enstanden.

Jury-Begründung

"Hanna Hartmans hochkonzentrierte Klangkomposition wird von den beiden im Titel angedeuteten Motiven des Fällens und Fallens bestimmt. Durch die hörlupenartige Präsentation des Materials verlieren die Klänge ihre umstandslose Identifizierbarkeit, sie werden mehrdeutig, beginnen zu schillern und abgelöst von ihrer Semantik ein musikalisches Eigenleben zu entfalten. Das Stück gewinnt seine Schlüssigkeit aus einer äußerst ökonomischen Strukturierung: Die aperiodischen Sequenzen sind in harten Schnitten mit genau ausgehörten Pausen zueinander gefügt. Ein eindringliches, körperlich herausforderndes Klangerlebnis, das die eigene Hörwahrnehmung ständig auf die Probe stellt und dessen Klarheit beunruhigend bleibt."

2005 stand die Jury des Karl-Sczuka-Preises unter dem Vorsitz von Klaus Ramm. Weitere Mitglieder waren Marcel Beyer, Frank Kaspar, Monika Lichtenfeld und Johann-Georg Schaarschmidt.

Die Autorin

Geboren 1961 in Uppsala/ Schweden, studierte 1982-88 Theater- und Literaturwissenschaft an der Universität Stockholm, 1989-91 an der Staatlichen Hochschule für Film, Theater, Radio und interaktive Medien (Dramatiska Institutet) in Stockholm und 1992 am EMS (Elektroakustische Musik in Schweden), Stockholm.

Seit 1991 ist sie freie Mitarbeiterin beim schwedischen, dänischen und deutschen Rundfunk. 1996 - 1997 war sie Dramaturgin in der Hörspielabteilung des Schwedischen Rundfunks. 1997 weitere

Ausbildung für interaktive Medien am Dramatiska Institutet und 1998 am EMS in Stockholm. Mit eigenem Studio übersiedelte sie 1998 nach Kopenhagen und 2000 nach Berlin.

Preise und Auszeichnungen:

2005 Karl-Sczuka-Preis

2005 Stipendium der Gesellschaft Schwedischer Komponisten

2004 Författarförbundets radiopris

2004 Künstlerhaus Lukas, Ahrenshoop

2003 Composer in residence beim Visby International Center for Composer (VICC)

2002/2003 Stipendien von "The Arts Grants Committee", Schweden

2001 EMS-Preis (lobende Erwähnung)

2000 Karl-Sczuka-Förderpreis

1998 Prix Europa

Ausgewählte Arbeiten:

- Att fälla grova träd är förnippat med risker (ems/svenska rikskonserter, 2004)

- Longitude 013° 26' E"( Sveriges Radio, 2004)

- Cratere (DeutschlandRadio Berlin, 2003)

- Färjesånger/Ferrysongs (Sveriges Radio, 2002)

- Die Schrauben, die die Welt zusammenhalten (SFB, 2001; EMS-Preis, 2001, lobende Erwähnung)

- Cikoria (DeutschlandRadio Berlin, 2000; Karl-Sczuka-Förderpreis, 2000)

- The Voice of Closed Eyes (für 8 Lautsprecher, Kryptonale Berlin, 1999)

- Nattvak/WinterPassage (Fylkingen, Stockholm, 1998)

- Are you going up these hills? (Danmarks Radio 'Lydmuren', 1997)