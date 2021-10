Gewinnerstück des Deutschen Hörspielpreises der ARD 2021

sowie Jurybegründung

Am 12. und 13. November finden in Karlsruhe die diesjährigen ARD Hörspieltage statt. Neben fünf weiteren Auszeichnungen wird dort der "Deutsche Hörspielpreis der ARD" verliehen. Zwölf herausragende Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen im Wettbewerb. Mit der Schauspielerin und Filmemacherin Maryam Zaree, der Schauspielerin Leslie Malton, der Schauspieldirektorin des Badischen Staatstheaters Karlsruhe Anna Bergmann, der Medienwissenschaftlerin Ania Mauruschat und dem Hörspielkritiker Rafik Will konnten wir auch in diesem Jahr eine fachkundige Jury gewinnen.