Geschlossene Gesellschaft

Von Simone Buchholz

Mit: Nina Kronjäger, David Vormweg, Hanna Plaß, Bjarne Mädel u. a.

Regie: Eva Solloch

Komposition: Sicker Man

(Produktion: NDR 2023)

Eine kleine Spezialeinheit der mächtigen Staatsanwaltschaft Verden an der Aller soll sich um Extremismus in Niedersachsen kümmern. Im ersten Fall ermittelt das Team um Jules Dombrowski und Philipp von Treuenfels, an einer anthroposophischen Schule, die sich seit der Pandemie immer weiter abschottet. Mit falschen Masken-Attesten und „Spaziergängen“ durch die niedersächsische Kleinstadt ging es los. Nach einem Stromausfall beim Sommerblütenfest fühlt sich jemand in der Schule aber offensichtlich „von außen“ angegriffen und schlägt zurück: mit giftigem Tollkirschstreuselkuchen an den Bürgermeister, den Grundschulrektor und die Schulaufsicht.