„Gegenwärtig lebe ich allein ...“ | Coldhaven

Hörstück in 9 Bildern mit Texten von Henri Michaux

Aus dem Französischen von Kurt Leonhard, Paul Celan Gerd Henninger u. a.

Mit: David Bennent (Stimme) und Heiner Goebbels (Klavier)

(Produktion: SWR / Dlf Kultur 2020)



anschließend ca. 23.50 Uhr:

Hörspiel von John Burnside

Aus dem Englischen von Bernhard Robben und Klaus Buhlert

Mit: Felix Goeser, Johannes Silberschneider, Corinna Harfouch, Astrid Meyerfeldt, Christopher Heisler, Moritz Kienemann und der Another Plus Band

Musik und Regie: Klaus Buhlert

(Produktion: SWR 2017)

„Gegenwärtig lebe ich allein ...“

"Ich reise nicht mehr. Reisen, was für ein Interesse sollte das für mich haben? Berge stelle ich mir hin, wann es mir passt und wo es mir passt." Das schrieb der Weltreisende, Dichter und bildende Künstler Henri Michaux (1899 - 1984). Der renommierte Komponist Heiner Goebbels hat nach der Lektüre von Michaux ein Radiostück gemacht. Sein erstes seit 25 Jahren. "Ich kann nicht einmal sagen, was mich am Werk dieses unangepassten Einzelgängers mehr fasziniert: die Texte oder die Bilder. Vielleicht versuche ich ihm in einem dritten, akustischen Medium näherzukommen."

Coldhaven

100 aus 100: Die Hörspiel-Collection. Im Januar 2024 wird das Hörspiel 100 Jahre alt. Der SWR und die ARD feiert dieses Jubiläum mit 100 ausgewählten Produktionen, die nach der Sendung online gestellt werden. Mit dabei "Coldhaven" von John Burnside, ausgezeichnet 2017 als "Hörspiel-des Jahres" und 2018 mit dem Kriegsblindenpreis. Der renommierte britische Dichter und Romancier Burnside entwirft auf der Folie eines Krimis um das Verschwinden eines 15-jährigen Mädchens ein dämonisch-poetisches Vexierspiel, das von Pubertät, Einsamkeit, Rufmord und mythologischer Verstrickung erzählt.