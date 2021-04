Ingrid Noll wird 85 – die „Lady of Crime“ gilt als erfolgreichste deutsche Krimi-Autorin. In ihrem Domizil in Weinheim an der Bergstraße wird Corona-bedingt nur in kleinstem Familienkreis gefeiert. Denn mit 85 zählt Ingrid Noll nach eigenem Bekunden nun ja zu den „Risikokandidaten“, welche sie normalerweise zwischen zwei Buchdeckeln ums Leben bringt… Aber so viel Selbstironie muss sein. Denn schließlich ist Ingrid Noll fit und hat gerade erst ihren neuen Roman vollendet, der im Frühjahr 2021 bei Diogenes erscheinen wird. mehr...