An einem der Tage taucht unvermittelt Isabella Rossellini auf. Sie war in der Nachbarschaft unterwegs. Und ist sofort bereit an der Hörspielperformance teilzunehmen, mit einem Text von F. T. Marinetti. Links auf dem Bild ist Tilman Hecker, der Co-Regisseur und langjährige Mitarbeiter von Robert Wilson bei der Notation. Eine der letzten Zusammenarbeiten der beiden war John Cages "Lecture on Nothing" (in Deutschland bei der Ruhrtriennale 2012).

