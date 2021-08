Superintendent Robert Bristol erfährt, dass sein Bruder Louis in einer Modeboutique tot aufgefunden wurde. Unversehens wird er in die Verstrickungen seiner Familienbande gezogen, den die "La Boutique" Betreiberin ist die Ex-Frau des berühmten Schlagerkomponisten Louis Bristol. Ein geheimnisvoller Gürtel führt in diesem mysteriösen Fall in Nachtclubs und unter skrupellose Drogenhändler.

Mit Karl Michael Vogler, Heinz Schimmelpfennig und Ursula Langrock

Regie: Dieter Munck

Produktion: SWF / HR 1967