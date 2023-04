Hörspiel über drastische Gruppendynamik bei der Suche nach Sinn und Bedeutung im Leben.



Die junge Frau Agnes erzählt eine Geschichte aus ihrer Schulzeit in der dänischen Provinz, scheinbar eine heile Welt. Doch dann verlässt Pierre-Anton einfach den Unterricht. Und die Kinder beschließen, in einem entlegenen Sägewerk Dinge, die für sie von Bedeutung sind, zu einem kleinen Hügel aufzuhäufen. Was als harmloses Spiel beginnt, eskaliert am Ende und rüttelt an den Normen eines friedlichen und zivilen Zusammenlebens. Wem einmal der Boden unter den Füßen entzogen wird, der kann plötzlich zu allem gezwungen werden und zu allem bereit sein - bis hin zum Mord.



Nach dem gleichnamigen Roman

Aus dem Dänischen von Sigrid C. Engeler

Mit: Kostja Ullmann, Anna Fischer, Maike Jüttendonk, Carmen Birk, Marlon Kittel u. Simon Jensen

Musik: Ulrike Haage

Hörspielbearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann

Produktion: SWR 2011