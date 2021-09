Alte Menschen werden schwer misshandelt. Ein Mädchen wird entführt. Es geht nicht um Geld. Sondern um Rache. Und um Gerechtigkeit. Und nichts ist in Furth am See in diesem Sommer schwerer zu bekommen.

Kriminalhörspiel in 2 Teilen, nach dem Roman von Paulus Hochgatterer.

Mit: Franz Nagler, Anke Schubert, Andreas Schlager, Manuel Kandler, Susana Fernandes-Genebra, Irene Kugler u. v. a.

Musik: Hans Platzgumer

Hörspielbearbeitung und Regie: Steffen Moratz

(Produktion: SWR 2020 - Ursendung)