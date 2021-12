Fette Beute

Hörspiel von Dirk Schmidt

Mit: Matthias Leja, Sönke Möhring, Uwe Ochsenknecht, Christine Prayon u. a.

Musik: Rainer Quade

Regie: Claudia Leist

(Produktion: WDR 2022)

Es hätte ja wieder gemütlich werden können in Hamm, aber das sympathische Logistikzentrum am Rande des Ruhrgebiets kommt einfach nicht zur Ruhe.

Eine weitere Detonation erschüttert das Städtchen und die Task Force, denn ausgerechnet Lenz wird bei der Sprengung eines Bankautomaten, deren Zeuge er zufällig wird, schwer verletzt. Doch bevor er sich ins Koma verabschiedet, gibt er seinen Kollegen noch rätselhafte letzte Worte mit. Und während die noch grübeln, was er gemeint haben könnte, lässt sich Lenz auch im Koma nicht vom Arbeiten abhalten. Und so entwickelt die Task Force ungeahnte kommunikative Kräfte über alle Grenzen hinweg.