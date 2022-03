Dieses Hörspiel steht bis 30.06.2022 zum Anhören bereit.

In “Eurotrash” macht sich Christian Kracht mit seiner psychisch kranken, tablettensüchtigen Mutter auf zu seinen Wurzeln in der Schweiz, erinnert sich an den Nazigroßvater, den Aufsteigervater und an traumatische Kindheitserlebnisse.

Diese Form der Vergangenheitsbewältigung wird zugleich ästhetisch reflektiert und fiktionalisiert, im Hörspiel als abenteuerliches road play erzählt.

Der Kosmopolit Kracht klassifiziert seine Arbeiten als light entertainment, sagt aber auch: "Das höchste Erreichbare in der Kultur ist nach der Architektur die Komödie. Ich begreife meine Werke humoristisch".

Christian Kracht, geboren 1966, ist ein Schweizer Schriftsteller, Drehbuchautor und Journalist. "Eurotrash" (2021) ist Krachts sechster Roman und wurde für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.

Mit:

Sylvester Groth | Christian K.

Jutta Hoffmann | Mutter

sowie in weiteren Rollen:

Ilja Baumeier, Manpreed Bhullar, Michael Neuenschwander und Judith Tsofack-Tiogue

Nach dem gleichnamigen Roman

Hörspielbearbeitung und Regie: Walter Adler

Produktion: SWR/hr 2021