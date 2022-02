Eurotrash (1/2)

Nach dem gleichnamigen Roman von Christian Kracht

Mit: Sylvester Groth, Jutta Hoffmann u. v. a.

Hörspielbearbeitung und Regie: Walter Adler

(Produktion: SWR/hr 2021)

Spontan bricht Christian Kracht mit seiner kranken, exzentrischen Mutter zu den Orten seiner Kindheit auf. In einem Taxi, mit sechshunderttausend Franken in der Plastiktüte. Eigentlich will die Mutter nach Afrika. Aber es geht nach Saanen, wo ihr Sohn geboren wurde, auf einen Gletscher, an den Genfer See zum Chalet des verstorbenen Vaters sowie an Jorge Luis Borges‘ Grab. Mit- und gegeneinander erinnern sich Mutter und Sohn: an sexuellen Missbrauch, die Nazivergangenheit der Familie und an den steilen Aufstieg seines Vaters. „Eurotrash” ist ein tragikomisches Spiel mit der eigenen Biografie.

(Teil 2, Sonntag, 27. März 2022, 18.30 Uhr)