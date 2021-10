Matt Wand,

geboren 1961 in Urmston, im Großraum Manchester, lebt und arbeitet in Salford. Er studierte in den frühen 1980er-Jahren „audio/visual design“ bei John Jordan (Sounddesigner für Stanley Kubrick und Anthony Balch).

Matt Wand leitet seit 1991 das Plattenlabel HOT AIR. 1989 gründete er das plunderphonische Musikprojekt „Stock, Hausen & Walkman“, mit dem er weltweit auf Tour war. Unter diesem und anderen Deckmänteln veröffentlicht er seitdem zahlreiche Platten.

In den letzten zehn Jahren hat er Soundtracks für Walk The Plank, die Whalley Range All Stars, das Manchester International Festival und eine 13-teilige Sci-Fi-Serie auf BBC1 komponiert. Matt Wand realisierte einige 5.1 Dolby Surround Hörspiele für den SWR und komponierte für den Illustrator Chris Haughton die Soundtracks für dessen Virtual-Reality-Apps und für drei Animationsfilme zum Klimawandel.