Drei: (3/3) "Ella"

Nach dem gleichnamigen Roman von Dror Mishani

Aus dem Hebräischen von Markus Lemke

Mit: Judith Rosmair, Matthias Brandt, Torben Kessler, Judith Engel, Nico Holonics, Wolfgang Pregler, Tina Engel, Katharina Matz, Uta Hallant, Maria Hartmann, Christoph Gawenda, Jack Triebel, Bernd Moss und Inka Löwendorf

Hörspielbearbeitung und Regie: Irene Schuck

(Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020)

Ella braucht dringend eine Pause von ihren drei kleinen Kindern. Sie will mehr sein als die ewig Gebärende, als eine Haus- und Ehefrau. Um daheim nicht durchzudrehen, hat sie sich für ein Masterstudium eingeschrieben. Ihre Studienarbeit verlagert sie regelmäßig in ihr Lieblingscafé. Dort lernt sie bei einer Zigarettenpause einen sympathischen Mann kennen: Gil. Nach einer längeren, kumpelhaften Annäherung entwickelt sich, obwohl Ella verheiratet ist, doch mehr. So sieht es jedenfalls Gil. Er hat keine Ahnung, wer Ella wirklich ist. Was sie plant. Und wie gefährlich sie bald für ihn sein wird.