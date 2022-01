Drei: (1/3) "Orna“ und (2/3) "Emilia“

Nach dem gleichnamigen Roman von Dror Mishani

Aus dem Hebräischen von Markus Lemke

Mit: Judith Rosmair, Matthias Brandt, Torben Kessler, Judith Engel, Patrick Güldenberg, Wolfgang Pregler, Tina Engel, Katharina Matz, Uta Hallant u. a.

Hörspielbearbeitung und Regie: Irene Schuck

(Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020)

Orna ist frisch geschieden und lebt mit ihrem Sohn in Tel Aviv: Um dem stressigen Alltag zu entfliehen, besucht sie ein Datingportal. Dort trifft sie auf Gil, einen Anwalt, Anfang 40, ebenfalls geschieden, zwei Töchter. Gil ist humorvoll, entspannt. Und so vergisst Orna die Warnungen ihrer Freundinnen und öffnet sich.

Emilia gehört zu den vielen aus Lettland eingewanderten Pflegekräften in Israel. Trost und Zuwendung findet sie beim Sohn des alten Mannes: Gil. Er stärkt ihr Selbstwertgefühl und hilft ihr dabei, Fuß zu fassen. Gil engagiert Emilia als Putzkraft in seiner neuen Single-Wohnung.

(Teil 3 "Ella", Samstag, 5. März 2022, 19.05 Uhr)