Von Tom Peuckert

Mit: Felix Goeser, László I. Kish, Thomas Arnold, Heike Warmuth, Nadja Engelbrecht u. a.

Musik: Jean-Boris Szymczak

Regie: Thomas Leutzbach

(Produktion: WDR 2020)

Das Finale der Politkrimi-Reihe endet in Berlin 1990, in der Wendezeit. Privatermittler Doberschütz soll seinen Saufkumpan Vieweg beschatten. Den Auftrag eines dubiosen Stasi-Mitarbeiters lehnt er erst ab, doch die Versuchung ist groß: Als Lohn winkt das Vernichten aller Akten über sich selbst, Frank Doberschütz, den Mauerschützen. An der Seite des Westjournalisten Petruschka führt ihn die Beschattung Viewegs schließlich zu abenteuerlichen kriminalistischen Aktionen und zu einer politischen Verschwörung: In der Schorfheide rüstet sich das Militär. Wird Doberschütz der Verlockung widerstehen?