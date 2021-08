Von Tom Peuckert

Mit: Felix Goeser, László I. Kish, Thomas Arnold, Heike Warmuth, Nadja Engelbrecht u. a.

Musik: Jean-Boris Szymczak

Regie: Thomas Leutzbach

(Produktion: WDR 2020)

Berlin 1990, die Zeit der Wende. Privatermittler Doberschütz soll seinen Bekannten Lutz Vieweg beschatten und gerät tief in ein politisches Kräftemessen. Ist Vieweg wirklich harmlos? Und was ist das Motiv des unbekannten Auftraggebers?

Das Finale der Politkrimi-Reihe erzählt vom Ende einer Gesellschaftsordnung. Frank Doberschütz ist vom Alkoholmissbrauch gezeichnet und steht im Scherbenhaufen seines Lebens. Während seine Freundin Tanja ihren Weg ins neue System sucht und mit der Vergangenheit, dem Unrechtssystem DDR, aufräumen will, bleibt Doberschütz nur die Flucht. Oder die Flucht nach vorn?

(Teil 2 am Samstag, 9. Oktober 2021, 19.05 Uhr)