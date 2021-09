Die Welt im Rücken (2/2)

Nach dem gleichnamigen Buch von Thomas Melle

Mit: Lou Strenger, Camill Jammal, Tilman Strauß, Gro Swantje Kohlhof, Michael Goldberg

Musik: Camill Jammal

Hörspielbearbeitung und Regie: Rebekka David

(Produktion: SWR 2021 - Ursendung)

„Jeder Mensch birgt wohl einen Abgrund in sich, in welchen er bisweilen einen Blick gewährt; eine Manie aber ist eine ganze Tour durch diesen Abgrund”: Thomas Melles Bericht über seine bipolare Erkrankung ist ein außergewöhnlicher Einblick in das, was in einem Erkrankten vorgeht, fesselnde Chronik eines zerrissenen Lebens und ein autobiografisch radikales Werk.