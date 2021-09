Die Welt im Rücken (1/2)

per Mail teilen

Nach dem gleichnamigen Buch von Thomas Melle

Mit: Lou Strenger, Camill Jammal, Tilman Strauß, Gro Swantje Kohlhof, Michael Goldberg

Musik: Camill Jammal

Hörspielbearbeitung und Regie: Rebekka David

(Produktion: SWR 2021 - Ursendung)

„Wenn Sie bipolar sind, hat Ihr Leben keine Kontinuität mehr. Die Krankheit hat Ihre Vergangenheit zerschossen, und in noch stärkerem Maße bedroht sie Ihre Zukunft. Sie fangen nicht bei null an, nein, Sie rutschen ins Minus, und nichts mehr ist mit Ihnen auf verlässliche Weise verbunden.” Thomas Melle leidet seit Jahren an einer bipolaren Störung. Schonungslos und mit der hyperscharfen Wahrnehmung, die ihm Manie und literarische Versiertheit zur Verfügung stellen, erzählt er von seinem Umgang mit der Krankheit, von persönlichen Dramen und langsamer Besserung.

(Teil 2, Sonntag, 31. Oktober 2021, 18.20 Uhr)