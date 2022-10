Die Stadt der Blinden

Nach dem gleichnamigen Roman von José Saramago

Aus dem Portugiesischen von Ray-Güde Mertin

Mit: Bettina Engelhardt, Matthias Haase, Christian Redl, Nina Weniger, Jens Wawrczeck u. v. a.

Hörspielbearbeitung und Regie: Alexander Schuhmacher

(Produktion: NDR 2001)

Die Stadt ist von einer Epidemie befallen. Immer mehr Menschen leiden an einer Krankheit, die zur Erblindung führt. Die Blinden werden in einer ehemaligen Irrenanstalt kaserniert, hausen unter unmenschlichen Bedingungen. Jeder kämpft nur noch um das eigene Überleben. Die einzige Sehende - die Frau eines Augenarztes, die die Krankheit nur vorgetäuscht hat, um bei ihrem Mann bleiben zu können - organisiert den Widerstand gegen Gewalt und Terror.

José Saramagos Parabel ist Kritik an einer Diktatur, Frage nach dem Wesen von Menschlichkeit und Studie eines Überlebenskampfes in einer fremden Welt.