Die Staatsräte

Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Helmut Lethen

Wilhelm Furtwängler: Jens Wawrczeck

Gustav Gründgens: Patrick Güldenberg

Ferdinand Sauerbruch: Christian Redl

Carl Schmitt: Werner Wölbern

Hörspielbearbeitung und Regie: Frank Hertweck, Manfred Hess

(Produktion: SWR 2019)

Der preußische Staatsrat wurde 1933 zu einem "Ehrenrat" des NS-Regimes und einer Institution von Görings Gnaden. Vier Männern der deutschen Elite verlieh er diesen diesen Titel: dem Juristen Carl Schmitt, dem Chirurgen Ferdinand Sauerbruch, dem Theatermann Gustaf Gründgens, dem Dirigent Wilhelm Furtwängler. Ein Treffen der vier ist nirgends dokumentiert. In Helmut Lethens Buch "Staatsräte" kommen diese vier Männer zu fiktiven Herrengesprächen zusammen, als sie Teil der Kulturelite des III. Reiches waren. Worin stimmten sie überein, und was fasziniert an ihnen bis heute?