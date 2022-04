Die Rückkehr des verlorenen Sohnes

Hörspiel nach der Erzählung "Le retour de l'enfant prodigue" von André Gide

Aus dem Französischen von Rainer Maria Rilke

Mit Theodor Loos, Hans Christian Blech, Martina Otto, Kurt Lieck, Jürgen Goslar und Wilhelm Kürten

Bearbeitung: Hubert Beheim

Musik: Bernd Scholz

Regie: Otto Kurth

(Produktion: Südwestfunk 1954)

Im Lukasevangelium des Neues Testaments (15,11-32) steht das Gleichnis vom Sohn, der das väterliche Erbe verprasst, als Bettler reumütig zurückkehrt und vom Vater freudig mit einem großen Fest wieder in die Familie aufgenommen wird. Der französische Romancier André Gide (1869 - 1951) fächert diese Geschichte in eine multiperspektivische Erzählung auf, nach der am Ende alle Protagonisten nur ihre eigene subjektive Wahrheit in Händen halten.