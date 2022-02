Das lyrische Ich sitzt nachts an seinem Schreibtisch und spricht - gewitzt, melancholisch, zweifelnd, rhythmisch strukturiert und manchmal gereimt - über eine Kaste, die seit Dekaden für Stillstand und fehlende Zukunftsperspektiven steht: Die Politiker.

Aus staunender Distanz heraus wird in Lotz‘ dadaistischer Suada die Erwartungshaltung an ein Berufsbild exzessiv wiederholt, überraschend überhöht und unterlaufen. Dabei vollzieht sich das Denken in Isolation, somnambul, in Schleifen und Sprüngen.

"Die Politiker gehen die verschneiten Abhänge hinab, ich sehe sie aus der Entfernung."

Mit: Dorothee Hartinger, Daniel Hoevels, Linde Prelog, Johanna Baader, Kate Strong, Kristof van Boven und Yara Bou Nassar

Musik: Matija Schellander

Regie: Franz-Xaver Mayr

Auftragsproduktion: SWR 2022 - Ursendung