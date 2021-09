per Mail teilen

Dieses Musikhörspiel kann bis zum 31. Juli 2020 auf dieser Seite, in der ARD Audiothek und in der SWR2 App angehört werden.

Die kleine Meerjungfrau verliebt sich unsterblich in einen Prinzen und verkauft der Meerhexe ihre bezaubernde Stimme, damit diese ihren Fischschwanz in menschliche Beine verwandelt. Doch wird der Prinz sich auch in sie verlieben?

"Mermaiding" ist derzeit ungeheuer angesagt: Mädchen lernen, mit einem Meerjungfrauenschwanz schwimmend durchs Wasser zu gleiten. Dadurch bekommt das Märchen von Hans Christian Andersen eine völlig neue Aktualität.

Der dänische Komponist John Høybye komponierte zu dem bekannten Märchen eine mitreißende Kantate für Solo-Sopran, gemischten Chor und Streichinstrumente.

„Die kleine Meerjungfrau“ als Hörbuch

Pressestelle Helbling Verlag Die kleine Meerjungfrau Verlag: Helbling Verlag ISBN: 9783862273942

Der Autor

Imago imago images / ZUMA Press Hans Christian Andersen lebte von 1805 bis 1875. Er ist der bekannteste Dichter Dänemarks. Berühmt wurde er durch seine zahlreichen Märchen.

Mitwirkende

Musikhörspiel nach dem Märchen von Hans Christian Andersen

Aus dem Dänischen von Edward Broadbridge

Mit: Hanna Plaß als Erzählerin, dem SWR Vokalensemble und dem Villa Berg Quartett sowie Ryutaro Hei (Kontrabass)

Musik: "The Little Mermaid" von John Høybye

Bearbeitung: Inga Schäfer und Birgit Rismondo

Regie: Florian Fischer

Produktion: SWR Vokalensemble 2019